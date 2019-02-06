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Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах

Сегодня, 18:15
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Апелляционный административный суд 6 февраля отказался удовлетворить иск лидера Компартии Украины Петра Симоненко к ЦИК из-за отказа в регистрации его кандидатом на выборах президента.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Симоненко требовал признать противоправным и отменить постановление ЦИК  об отказе зарегистрировать его кандидатом на выборах президента от КПУ.

Политик просил суд обязать ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.

2 февраля ЦИК отказала политику в регистрации кандидатом, поскольку Симоненко был выдвинут от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Коммунистическая партия Украины считает данное решение политически мотивированным и антиконституционным.

Теги:   ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019 Петр Симоненко

Спецтема   Выборы президента Украины

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