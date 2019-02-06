Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах
Апелляционный административный суд 6 февраля отказался удовлетворить иск лидера Компартии Украины Петра Симоненко к ЦИК из-за отказа в регистрации его кандидатом на выборах президента.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Симоненко требовал признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе зарегистрировать его кандидатом на выборах президента от КПУ.
Политик просил суд обязать ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.
2 февраля ЦИК отказала политику в регистрации кандидатом, поскольку Симоненко был выдвинут от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
Коммунистическая партия Украины считает данное решение политически мотивированным и антиконституционным.