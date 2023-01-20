Разглашение сведений о ВСУ. Суд отказался арестовывать мэра Полтавы Мамая 20 января, 15:23 Александру Мамаю (справа) может грозить до 12 лет лишения свободы (Фото:poltava.to)

Киевский районный суд Полтавы отклонил ходатайство стороны обвинения по поводу взятия под стражу мэра города Александра Мамая.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщило местное новостное издание Полтавщина.

Соответствующее решение судья Юрий Бабенко принял на закрытом заседании, которое прошло накануне.

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В то же время Мамая обязали прибывать по требованию в суд и к следственному прокурору.

В отношении мэра Полтавы было начато уголовное производство по ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Поводом для начала расследования в отношении Мамая стала распространенная им сведений о размещении ВСУ.

Сам мэр настаивает, что обнародованная им информация была открытой.