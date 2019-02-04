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Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к ЦИК

Сегодня, 22:06
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Анатолий Гриценко

В понедельник, 4 февраля, Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить иск лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил уполномоченный представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Он не уточнил, чем судья аргументировал свое решение. 

В иске Гриценко просил суд признать противозаконным требование работать с базой данных реестра избирателей в здании ЦИК и с использованием ее оборудования, вместо этого требовал разрешить ему удаленный доступ к базе данных.

Ранее Анатолий Гриценко сообщил, что ЦИК ограничила возможность проверки Государственного реестра избирателей для кандидатов в президенты не иначе как в рабочее время офиса ЦИК и запретила приобщать к этому официальных представителей кандидата. Гриценко отметил, что для того, чтобы проверить "мертвые души" в списках одному человеку нужно слишком много времени.

Теги:   Анатолий Гриценко Президентские выборы в Украине 2019

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