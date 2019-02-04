Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к ЦИК
В понедельник, 4 февраля, Шестой апелляционный
административный суд отказался удовлетворить иск лидера партии Гражданская
позиция Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил уполномоченный представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.
Он не уточнил, чем судья аргументировал свое
решение.
В иске Гриценко просил суд признать противозаконным
требование работать с базой данных реестра избирателей в здании ЦИК и с использованием
ее оборудования, вместо этого требовал разрешить ему удаленный доступ к базе
данных.
Ранее Анатолий Гриценко сообщил, что ЦИК
ограничила возможность проверки Государственного реестра избирателей для
кандидатов в президенты не иначе как в рабочее время офиса ЦИК и запретила
приобщать к этому официальных представителей кандидата. Гриценко отметил, что
для того, чтобы проверить "мертвые души" в списках одному человеку
нужно слишком много времени.