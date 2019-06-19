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Суд отказал нардепу Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции

Вчера, 18:29
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Суд отказал нардепу Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции - фото

НВ

Нардеп не предоставил доказательства существования коалиции

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск народного депутата Андрея Деркача в связи с тем, что он не предоставил доказательств существования коалиции.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Деркач требовал внести премьер-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения.

Ранее Окружной административный суд Киева во время рассмотрения данного иска постановил вытребовать у Верховной Рады, ее аппарата, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения, по состоянию на 28 февраля 2019 года, с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которая действует на основании соглашения о коалиции депутатских фракций Европейская Украина от 27 ноября 2014 года.

Соответствующую информацию суд постановил вытребовать и у координаторов коалиции депутатских фракций в Раде Европейская Украина Артура Герасимова и Максима Бурбака.

Напомним, в феврале 2018 года в суд поступил иск народного депутата Андрея Деркача, где ответчиками были указаны координаторы коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Артур Герасимов и Максим Бурбак.

Истец просил суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно необеспечения внесения коалицией депутатских фракций премьеру-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения. Также истец просил обязать Герасимова и Бурбака, как координаторов коалиции обеспечить внесение коалицией предложения премьеру по кандидатуре министра здравоохранения.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

По данным СМИ, КС не примет решение по конституционности роспуска Рады до 20 июня.

Теги:   Коалиция Андрей Деркач

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