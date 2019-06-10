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Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма

Сегодня, 16:02
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Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма - фото

Александр Кохан / Громадське

Обвиняемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чорнобук

В понедельник, 10 июня, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.

Согласно решению апелляционного суда, постановление Голосеевского районного суда Киева, которым был продлен срок содержания подозреваемого под стражей, отменен.

«Позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 года Верховный суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года Об увольнении судьи», - заявили в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что позиция адвокатов безосновательна, поскольку вопрос об увольнении судьи относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

Напомним, что в ноябре 2018 года в Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука.

Он занимал должность руководителя апелляционного суда полуострова с 2011 до 2014 года.

После захвата Россией полуострова он сначала сотрудничал с оккупационными силами РФ и призвал своих коллег к измене, однако позже переехал на материковую часть Украины и устроился в Днепровский горсовет.

Ему вручили подозрение по статье 111 УК (государственная измена).

Теги:   Государственная измена Крым

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