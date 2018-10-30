Суд определился с датой рассмотрения дела Труханова

НАБУ обвиняет Труханова в растрате при покупке здания для так называемой Европейской мэрии

Уголовное производство касательно Одесского городского головы Геннадия Труханова суд рассмотрит 1 ноября.

Соответствующее решение было принято по итогам подготовительного заседания Малиновского райсуда Одессы, передает пресс-служба суда.

"В Малиновском районном суде Одессы рассматривается уголовное производство в отношении городского головы - Труханова Г.Л. и других должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.191 УК Украины)", - сказано в сообщении.

С согласия всех участников производства, председательствующий по делу назначил следующую дату на 1 ноября, в 14.00.

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