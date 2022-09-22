Признали невиновным. Суд оправдал экс-нардепа от Оппозиционного блока, ему вернут залог 22 сентября, 12:35 Дмитрий Колесников (Фото:www.facebook.com/KolesnikovDmytro)

Во вторник, 20 сентября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала невиновным депутата Верховной Рады VIII созыва.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Нардеп оправдан в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Было недоказано наличие в его действиях состава данного уголовного преступления.

Видео дня

В связи с вынесенным приговором указанному лицу также отменена мера пресечения в виде залога. Сумма залога в размере 750 тысяч грн должна быть возвращена залогодателю.

Гражданский иск Управления делами Аппарата Верховной Рады о возмещении причиненного преступлением ущерба оставлен без рассмотрения.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Как сообщила Украинская правда со ссылкой на источники, речь идет о бывшем депутате от Оппозиционного блока Дмитрии Колесникове.



В июне 2020 года прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ был направлен в суд обвинительный акт об обвинении народного депутата VIII созыва в злоупотреблении властью, а именно незаконном получении из государственного бюджета 738,74 тыс. гривен компенсации.

В САП заявляли, что в течение декабря 2014 года — октября 2018 года бывший нардеп «незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. гривен компенсации на расходы по найму номера в гостинице Киев якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.