Суд назначил депутату Исаенко более шесть миллионов гривен залога 13 апреля, 20:16 Дмитрий Исаенко (Фото:Дмитрий Исаенко / Facebook)

Высший антикоррупционный суд назначил народному депутату Украины Дмитрию Исаенко (в апреле вышел из фракции ОПЗЖ) более 6 миллионов гривен залога по делу о попытке завладеть землей Госстройкомбината.

Об этом говорится в трансляции суда.

Следователь судья ВАКС применила к Исаенко меру пресечения в виде залога в 6 012 160 гривен. Также суд до 10 мая возложил на подозреваемого депутата обязанности:

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прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи по первому требованию;

сообщать детективу, прокурору об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

не выезжать за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора;

сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт и другие документы, дающие право на выезд за границу.

10 марта НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в столице.

По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался Госстройкомбинат, чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс. С этой целью он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

Экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу-организатору схемы компания. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили на сумму около 300 млн. грн. В то же время, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составила более 525 млн грн.

Впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их неисравности, а также сократить работников госпредприятия. Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому застройку удалось предотвратить.