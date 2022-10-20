Парламент Нидерландов поддержал создание спецтрибунала в Гааге для суда над Путиным. Кулеба отреагировал

20 октября, 19:03
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Депутат парламента Нидерландов призвал привлечь Путина к ответственности (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Депутат парламента Нидерландов призвал привлечь Путина к ответственности (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Большинство членов парламента Нидерландов поддержали создание специального международного трибунала в Гааге для суда над российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в Twitter один из инициаторов резолюции парламента депутат Сьорд Вимер Сьордсма.

«Большинство в парламенте Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности», — пишет он.

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https://twitter.com/swsjoerdsma/status/1583053190244626432

Сьордсма добавил, что необходимо помешать Путину, который ответственен за ужасную войну в Украине, остаться безнаказанным.

https://twitter.com/swsjoerdsma/status/1582981488789766144

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил всех членов Палаты представителей Нидерландов, которые поддержали создание специального трибунала по делу об агрессии против Украины.

«Путин и его окружение должны предстать перед судом за совершение этого преступления. Спрос на справедливость продолжает расти», — пишет Кулеба.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1583115997619187714
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Нидерланды Российская агрессия Войска РФ

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