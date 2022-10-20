Парламент Нидерландов поддержал создание спецтрибунала в Гааге для суда над Путиным. Кулеба отреагировал 20 октября, 19:03 Депутат парламента Нидерландов призвал привлечь Путина к ответственности (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Большинство членов парламента Нидерландов поддержали создание специального международного трибунала в Гааге для суда над российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в Twitter один из инициаторов резолюции парламента депутат Сьорд Вимер Сьордсма.

«Большинство в парламенте Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности», — пишет он.

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Сьордсма добавил, что необходимо помешать Путину, который ответственен за ужасную войну в Украине, остаться безнаказанным.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил всех членов Палаты представителей Нидерландов, которые поддержали создание специального трибунала по делу об агрессии против Украины.

«Путин и его окружение должны предстать перед судом за совершение этого преступления. Спрос на справедливость продолжает расти», — пишет Кулеба.