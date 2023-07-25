Завладение резиденцией Межигорье: суд в августе начнет рассмотрение дела против Януковича и его сына
Виктор Янукович (Фото:Скриншот/Youtube/ТСН)
ВАКС назначил к рассмотрению дело о завладении беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его сыном резиденцией Межигорье.
Об этом говорится в сообщении САП во вторник, 25 июля.
«По результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего президента Украины и его сына по обвинению в незаконном завладении резиденцией «Межигорье», — сказано в сообщении.
Кроме того, коллегия ВАКС по ходатайству прокурора САП постановила осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении указанных обвиняемых, которые уже семь лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором.
Заседание по рассмотрению по существу назначено
В САП заявили, что в 2002—2013 годах бывший президент совместно со своим сыном, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел земельным участком на территории Вышгородского района и комплексом сооружений, расположенных на этом участке, а именно комплексом отдыха Пуща-Водица урочища Межигорье и домом в селе Новые Петровцы. Убытки, нанесенные государству, превышают 540 млн грн.
Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины, его сына — по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.