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Суд Киева удовлетворил иск экс-нардепа Мартыненко к ЦПК

Сегодня, 14:36
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ЦПК планирует обжаловать решение суда по иску Мартыненко

Фото: @radiosvoboda

Во вторник, 11 декабря, Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск бывшего народного депутата Николая Мартыненко к Центру противодействия коррупции.

Согласно постановлению суда, вся информация об экс-нардепе, опубликованная на сайте проекта ЦПК pep.org.ua, должна быть удалена.

"Решение Печерского суда создает прецедент подавать аналогичные иски и на журналистов, освещающих то или иное судебное заседание по уголовным делам в отношении господина Мартыненко (или любого другого). Они теперь становятся потенциальными "мишенями" и их тоже можно будет обязать удалить упоминания публичных лиц из публикаций ", - прокомментировала ситуацию исполнительный директор Центра Дарья Каленюк.

При этом, по словам адвоката ЦПК Алексея Бойко, решение суда противоречит украинскому законодательству, согласно которому "любой может свободно использовать и распространять публичную информацию в форме открытых данных со ссылкой на источник". В связи с этим организация намерена обжаловать данное постановление.

Претензии Мартыненко к Центру противодействия коррупции состоят в якобы незаконном использовании его имени в контексте расследований уголовных преступлений и коррупционных сделок, где его вина или участие еще не установлены судом.

Напомним, что народного депутата от фракции Народный фронт Николая Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат при поставках уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann. 

Политика обязали сдать загранпаспорт и не покидать Украину, однако за него поручился ряд народных депутатов и министров, в том числе глава Минифраструктуры Владимир Омелян и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Мартыненко отрицает выдвинутые против него обвинения. 

Теги:   Суд Центр противодействия коррупции Николай Мартыненко

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