Суд Гааги начал публичные слушанья по иску Украины против России о геноциде 18 сентября, 15:47 Здание Международного суда ООН в Гааге (Фото:icj-cij.org)

Международный суд ООН в понедельник, 18 сентября, начинает публичные слушания по иску Украины против России о геноциде.

Об этом сообщается в пресс-релизе Международного суда ООН.

Слушанья в суде Гааги будут проходить с 18 по 25 сентября в публичном режиме. В этот период будут заслушаны возражения России. Также будут выступать как представители Украины, так и представители еще 32 стран-членов ООН, которые присоединились к иску.

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Как сообщает Укринформ, Россия во время слушаний заявляет, что суд Гааги не имеет юрисдикции по делу об обвинениях в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс.