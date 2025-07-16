Конфликт произошел во время рассмотрения законопроекта № 13157 (Фото: Скриншот из видео Железный нардеп/Telegram)

В Верховной Раде в среду, 16 июля, произошла стычка между народным депутатом от Евросолидарности Алексеем Гончаренко и главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Видео конфликта опубликовал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что в Раде происходит блокирование трибуны из-за «нарушения регламента».

Это произошло во время рассмотрения законопроекта № 13157 о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием Закона Украины Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения.

На голосование была вынесена поправка о введении 10% пошлины на вывоз сои и рапса. Зал отклонил поправку, однако, по словам Железняка, нардепы от партии Слуга народа все равно зачислили ее в текст законопроекта.

На видео можно увидеть, как Гончаренко начал идти к трибуне, когда с нее выступал Гетманцев. Нардеп начал толкать главу налогового комитета. Впоследствии он сел на свое место.

Как ожидается, сегодня Верховная Рада уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля, который возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины. Он, вероятно, станет новым министром обороны вместо Рустема Умерова. Также сегодня ожидаются увольнения нескольких министров правительства Шмыгаля.

Ранее источники NV сообщали, что кадровые перестановки в правительстве продлятся два дня: 16 июля Рада будет увольнять премьера и министров, а в четверг, 17 июля, будет назначать новых.