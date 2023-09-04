В Раде предложили отменить отсрочку от мобилизации для определенной категории студентов

4 сентября, 15:32
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Законопроект об отмене отсрочки для студентов старше 30-ти лет, получающих непоследовательное образование, зарегистрирован в Раде (Фото:NV)

Законопроект об отмене отсрочки для студентов старше 30-ти лет, получающих непоследовательное образование, зарегистрирован в Раде (Фото:NV)

Законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации длястудентов старше 30-ти лет, которые получают непоследовательное образование или второе и более, зарегистрирован в Верховной Раде.

В документе № 9672 говорится, что призыву на воинскую службу во время мобилизации не подлежат те студенты, которые получают уровень образования выше предыдущего и если обучение было начато не позже года достижения соискателем образования 30-летнего возраста. Также законопроект не затрагивает докторантов, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

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С целью сохранения педагогических работников учреждений профессионального образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, предлагается установить, что они также не подлежат мобилизации.

Все остальные студенты старше 30 лет не будут иметь отсрочки от мобилизации.

В пояснительной записке говорится, что в 2022 и в текущем году значительное количество мужчин призывного возраста, подпадающих под мобилизацию, начали получать уровень образования, который является равнозначным, или ниже полученного уровня предыдущего образования.

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Там говорится, что такая практика уклонения от призыва во время мобилизации и формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины. Это также деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые уже с оружием в руках защищают независимость и территориальную целостность Украины.

Целью и задачами принятия этого законопроекта авторы называют утверждение в Украине верховенства права, обеспечение защиты национальных интересов в сфере национальной безопасности и обороны Украины, устранение социальной несправедливости в исполнении конституционной обязанности гражданами по защите своей страны, а также утверждение конституционной нормы относительно равенства всех граждан перед законом.

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Ранее представитель президента в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский выступил за отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто получает высшее образование во второй раз. Позже он пояснил, что после принятия законопроекта его действие распространится и на мужчин, которые воспользовались обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мобилизация Верховная Рада Студенты Война России против Украины

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