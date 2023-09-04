В Раде предложили отменить отсрочку от мобилизации для определенной категории студентов 4 сентября, 15:32 Законопроект об отмене отсрочки для студентов старше 30-ти лет, получающих непоследовательное образование, зарегистрирован в Раде (Фото:NV)

Законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации длястудентов старше 30-ти лет, которые получают непоследовательное образование или второе и более, зарегистрирован в Верховной Раде.

В документе № 9672 говорится, что призыву на воинскую службу во время мобилизации не подлежат те студенты, которые получают уровень образования выше предыдущего и если обучение было начато не позже года достижения соискателем образования 30-летнего возраста. Также законопроект не затрагивает докторантов, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

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С целью сохранения педагогических работников учреждений профессионального образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, предлагается установить, что они также не подлежат мобилизации.

Все остальные студенты старше 30 лет не будут иметь отсрочки от мобилизации.

В пояснительной записке говорится, что в 2022 и в текущем году значительное количество мужчин призывного возраста, подпадающих под мобилизацию, начали получать уровень образования, который является равнозначным, или ниже полученного уровня предыдущего образования.

Там говорится, что такая практика уклонения от призыва во время мобилизации и формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины. Это также деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые уже с оружием в руках защищают независимость и территориальную целостность Украины.

Целью и задачами принятия этого законопроекта авторы называют утверждение в Украине верховенства права, обеспечение защиты национальных интересов в сфере национальной безопасности и обороны Украины, устранение социальной несправедливости в исполнении конституционной обязанности гражданами по защите своей страны, а также утверждение конституционной нормы относительно равенства всех граждан перед законом.

Ранее представитель президента в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский выступил за отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто получает высшее образование во второй раз. Позже он пояснил, что после принятия законопроекта его действие распространится и на мужчин, которые воспользовались обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.