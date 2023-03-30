Страны ОБСЕ поддержали расследование похищения Россией украинских детей — Дмитрий Кулеба 30 марта, 22:04 Дмитрий Кулеба (Фото:instagram.com/dmytro_kuleba)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что 45 стран ОБСЕ поддержали расследование похищения Россией украинских детей с оккупированных территорий.

В Twitter он поприветствовал решение использовать Московский механизм 45 государствами-членами ОБСЕ для решения проблемы насильственной передачи украинских детей России.

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«Нужны решительные совместные действия, чтобы остановить эту практику геноцида, вернуть детей обратно в Украину и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнул Кулеба.

Московский механизм ОБСЕ предусматривает возможность направить миссию экспертов для оказания помощи государствам-участникам в решении того или иного вопроса или проблемы.

Ранее уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщала, что властям Украины точно известно о более 19 тысячах вывезенных с оккупированных территорий детей в Россию. По ее данным, за этот год вернуть удалось пока 327 детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и «детского омбудсмена» России Марии Львовой-Беловой.

Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Пйотр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.