Часть безопасностного договора. Украина ожидает передачу систем ПВО от стран-гарантов — ОП
Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает поставок средств ПВО и ПРО, а все страны, которые могут стать первыми гарантами безопасности нашего государства, потенциально дали свое согласие. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
Во время встречи Ермака с делегацией Европарламента в Киеве в пятницу, 2 декабря, обсуждался в том числе Kyiv Security Compact и мирный план президента Владимира Зеленского.
«Мы ожидаем предоставления Украине средств ПВО и ПРО как часть Kyiv Security Compact. У нас есть потенциальное согласие всех стран, которых мы видим как первых гарантов. Мы делаем все, чтобы это перешло в конкретные договоренности. Это произойдет очень скоро», — подчеркнул он на брифинге.
На переговорах также обсуждали увеличение помощи Украине, в частности, поставку трансформаторов.
13 сентября Офис президента представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины. Они в том числе предусматривают многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.
Тогда в ОП сообщали, что в основную группу союзников и гарантов Украины могут входить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.