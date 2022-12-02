Часть безопасностного договора. Украина ожидает передачу систем ПВО от стран-гарантов — ОП 2 декабря, 22:37 Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает поставок средств ПВО и ПРО, а все страны, которые могут стать первыми гарантами безопасности нашего государства, потенциально дали свое согласие. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Во время встречи Ермака с делегацией Европарламента в Киеве в пятницу, 2 декабря, обсуждался в том числе Kyiv Security Compact и мирный план президента Владимира Зеленского.



Видео дня

«Мы ожидаем предоставления Украине средств ПВО и ПРО как часть Kyiv Security Compact. У нас есть потенциальное согласие всех стран, которых мы видим как первых гарантов. Мы делаем все, чтобы это перешло в конкретные договоренности. Это произойдет очень скоро», — подчеркнул он на брифинге.



На переговорах также обсуждали увеличение помощи Украине, в частности, поставку трансформаторов.

13 сентября Офис президента представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины. Они в том числе предусматривают многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Тогда в ОП сообщали, что в основную группу союзников и гарантов Украины могут входить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY