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Стране нужны честные и свободные выборы, — SLM и ОПОРА продолжают кампанию и приглашают присоединяться к ней в

Сегодня, 15:03
PR
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Стране нужны честные и свободные выборы, — SLM и ОПОРА продолжают кампанию и приглашают присоединяться к ней в - фото

фото StarLightMedia

Чтобы предупредить нарушения активного и пассивного избирательного права…

Медиагруппа StarLightMedia и Гражданская сеть ОПОРА продолжат распространение социальных роликов, изготовление информационных сюжетов, проведение и поддержку самых разнообразных мероприятий, которые имеют целью способствовать честным и свободным выборам.

Накануне внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года они приглашают все ответственные медиа присоединиться к новому этапу масштабной информационной кампании.

По результатам недавних выборов, нарушения были единичными и не имели системного характера. Это неоднократно подчеркивали как украинские эксперты, так и международные наблюдатели. Поэтому, чтобы предупредить нарушения активного и пассивного избирательного права и обеспечить просвещение украинцев перед выборами народных депутатов, организаторы кампании планируют снова развернуть активную информационную деятельность. Масштабная инфокампания также имеет целью предупредить нарушения в день голосования и при подсчете голосов.

— Мне приятно отметить, что международные наблюдатели положительно оценили уровень проведения выборов главы государства. Убежден, что совместный проект StarLightMedia и ОПОРЫ за честные и свободные выборы внес весомый вклад в то, чтобы Президентские выборы в Украине прошли без нарушений и с уважением к фундаментальным свободам и ценностям. И мы хотим продолжить эту работу, — рассказал президент медиагруппы StarLightMedia Александр Богуцкий.

StarLightMedia как мощная медиагруппа и лидер телевидения в Украине направит свой опыт, лучшие практики и потенциал, чтобы обеспечить украинцев полной информацией накануне выборов.

Ольга Айвазовская, координатор гражданской сети ОПОРА, отмечает:

—  Нарушение избирательных прав часто является следствием незнания их объемов и беззащитности избирателей перед бюрократией. Нарушение избирательных процедур возможно, когда избирательный процесс — в тени. Поэтому нашей общей задачей является просвещение и информирование, а также надлежащий общественный резонанс о нарушениях. Последние же легче предупредить, нежели бороться за привлечение к ответственности нарушителей. Практика президентских выборов доказывает, что мы выбрали правильный инструментарий.

Если вы стали свидетелями нарушений законодательства во время выборов, призываем обращаться к Национальной полиции по номеру 102, по региональным контактами независимой наблюдательной организации ОПОРА на сайте oporaua.org. Если же вам нужна профессиональная юридическая помощь, то пользуйтесь горячей линией бесплатной правовой помощи 0 800 213 103.

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