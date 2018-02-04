Сторонники Саакашвили приехали к дому Порошенко

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Колонна сторонников Саакашвили едет в Козин
Сергій Коба / Facebook

Колонна сторонников Саакашвили едет в Козин

Автоколонна сторонников Михеила Саакашвили приехала к дому президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области и проводит там акцию протеста, сообщает Укринформ.

Территория дома Порошенко оцеплена плотным кордоном полиции. На митинге выступают лидеры Движения новых сил – политсилы, которую возглавил Саакашвили. Самого Саакашвили на акции не видно.

Напомним, что в воскресенье, 4 февраля, на митинг под лозунгом за импичмент президента собрались около 10 тысяч человек во главе с Саакашвили.

Организаторы акции изменили маршрут из-за проведения на Крещатике массовой акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах. В центре дежурили 2 тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии.

26 января Апелляционный суд Киева назначил Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Генпрокуратура подозревает, что политическую деятельность Саакашвили спонсировал украинский олигарх Сергей Курченко, который вместе с другим окружением Виктора Януковича сбежал из Украины. 8 декабря Саакашвили задержали в Киеве. В июле 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства.

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