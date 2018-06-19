Столкновения под Радой: Геращенко рассказала об итогах встречи с протестующими

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители участников акции протеста под ВР достигли договоренностей о том, что соответствующий комитет рассмотрит их требования.
Также, по словам Геращенко, будет озвучено требование к Кабинету министров выступить в парламенте со своим отчетом, а также к профильным министрам провести встречи с представителями организаций, сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, все поднятые протестующими вопросы будут переадресованы в пятницу правительству на "часе вопросов".
Вице-спикер также отметила, что, начиная с 20 июня, в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям митингующих.
Комментируя ситуацию с задержанным участником акции, она сказала: "Мы обратимся к правоохранительным органам, чтобы юношу отпустили".
По результатам переговоров, актив митингующих организаций через месяц проверят выполнение своих требований.
По состоянию на 14:00 протестующие начали постепенно расходится.
Утром ветераны войны в Афганистане перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования. Также под парламентом устроили митинг шахтеры.
Затем участники акции прорвались к входу в парламент и пытались штурмовать здание ВР, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
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