Столкновения под Радой: Геращенко рассказала об итогах встречи с протестующими

Геращенко рассказала о договоренностях с участниками протестов под ВР

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители участников акции протеста под ВР достигли договоренностей о том, что соответствующий комитет рассмотрит их требования.

Также, по словам Геращенко, будет озвучено требование к Кабинету министров выступить в парламенте со своим отчетом, а также к профильным министрам провести встречи с представителями организаций, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, все поднятые протестующими вопросы будут переадресованы в пятницу правительству на "часе вопросов".

Вице-спикер также отметила, что, начиная с 20 июня, в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям митингующих.

Комментируя ситуацию с задержанным участником акции, она сказала: "Мы обратимся к правоохранительным органам, чтобы юношу отпустили".

По результатам переговоров, актив митингующих организаций через месяц проверят выполнение своих требований.

По состоянию на 14:00 протестующие начали постепенно расходится.

Утром ветераны войны в Афганистане перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования. Также под парламентом устроили митинг шахтеры.

Затем участники акции прорвались к входу в парламент и пытались штурмовать здание ВР, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.