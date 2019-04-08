Стоимость дебатов на НСК Олимпийский увеличилась в шесть раз - Аласания Сегодня, 17:49 12885 Цей матеріал також доступний українською Olympic NSC/Facebook Основную сумму составит аренда стадиона Olympic NSC/Facebook

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК Олимпийський между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может составить 6 млн гривен

По его словам, ранее в СМИ была озвучена приблизительная сумма в один миллион, но после того, как все подсчитали, стоимость вероятных дебатов на стадионе увеличилась почти до 6 млн гривен.

"Основной вопрос - это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположения, какие экраны там будут, освещение, озвучка и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн", - цитирует Аласанию Украинская правда.

Вместе с тем, он отметил, что, если будет доказано, что дебаты на стадионе - это политическая агитация, то придется еще заплатить телеканалам за трансляцию согласно прайсам.

"Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы...дополнительно это может быть еще 6 млн", - сказал глава НОТУ.

Аласания добавил, что если один из кандидатов на дебаты не появится, то сумма может несколько уменьшиться, но время на дебаты все равно придется потратить, поэтому как таковой экономии не получится.

Комментируя продажу билетов на дебаты кандидатов в президенты Аласания отметил, что сама идея выглядит смешно, но теоретически это мог бы делать стадион.

При этом он добавил, что по его собственным, персональным ощущением, дебаты все же состоятся в студии Суспільного, а не на стадионе.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.