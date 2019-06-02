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Стихийная декоммунизация. Вятрович прокомментировал снос памятника Жукову

Сегодня, 16:47
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Стихийная декоммунизация. Вятрович прокомментировал снос памятника Жукову - фото

mediaport.ua

Вятрович считает сброшеный памятник следствием нарушения местными властями закона о декоммунизации

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал снос активистами памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

«Харьков „положил на лопатки“ маршала Жукова. Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизации провоцируют декоммунизацию стихийную», — написал он на своей странице в Facebook.

Вятрович добавил, что чтобы удержать происходящее в рамках закона, его нельзя нарушать и местным властям.

Напомним, 2 июня активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес уже пообещал его восстановить.

Активисты также устроили акцию протеста возле Дворца спорта в Харькове, где прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии. По словам организаторов акции, они хотят напомнить людям, что в 2013—2014 году руководители партии Доверяй делам занимали пророссийскую позицию.

Активисты «построили» коридор позора у входа. Там разлили красную краску, чтобы люди, которые идут в здание, проходили через нее и оставляли кровавые следы на макете карты Украины, которую расстелили протестующие.

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8 мая на сайте Харьковского горсовета разместили петицию с требованием вернуть одному из проспектов в Харькове имя маршала Жукова. Эту инициативу поддержал мэр города Геннадий Кернес и призвал харьковчан голосовать за петицию.

Чуть больше чем за сутки петиция набрала необходимое количество голосов в 5000.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в случае переименования объектов в честь Жукова, Украинский институт национальной памяти обратится в Генпрокуратуру на основании закона о декоммунизации. В ответ Кернес заявил, что жители Харькова доказали, что не согласны с декоммунизацией в том виде, в котором она внедрена украинской властью.

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Теги:   Харьков Геннадий Кернес Владимир Вятрович Декоммунизация в Украине Памятник Жукову

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