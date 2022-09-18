Дело Стерненко. Прокурор заявил о давлении на следствие со стороны замглавы Офиса президента Андрея Смирнова 18 сентября, 11:32 Прокурор заявил о давлении на следствие по делу Стерненко (Фото:Суспільне)

Прокурор Андрей Радионов, который ранее вел дело о самозащите активиста Сергея Стерненко, заявил о давлении со стороны тогдашнего заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко. По его словам, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов требовал от Генпрокуратуры осудить Стерненко.

В 2020 году Андрей Радионов возглавлял группу прокуроров по делу Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве. Тогда Родионов жаловался на давление со стороны Венедиктовой, говорившей, что подозрение Стерненко объявят в любом случае. Он отказался подписывать подозрение активисту. После этого Радионова вывели из штата и передали дело другому прокурору.

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Во время недавнего допроса в Приморском районном суде Одессы 16 сентября Радионов в качестве свидетеля заявил, что расследование было неполным и пристрастным, а подозрение сфабриковано по указанию из Офиса президента.

Видео выступления бывшего следователя по делу опубликовал сам Стерненко в своем телеграмм-канале.

«Расследование было если не эффективным, то точно пристрастным», — говорит Радионов.

По его словам, заместитель Венедиктовой Симоненко настаивал на том, чтобы Стерненко в дополнение к ст. 115 Уголовного Кодекса (умышленное убийство) инкриминировали ч. 2 ст. 263 о незаконном хранении холодного оружия (ножа). Как рассказал Радионов, такой наглости Симоненко удивлялся даже начальник департамента.

«Звучало иначе: что должно быть подозрение. Когда, например, [я] докладывал по 263-й [статьи УК Незаконное обращение с оружием] заместитель генерального [прокурора Алексей Симоненко] сказал: "Будет хороший „довесок“ к основной статье [115 УК], на что его руководитель департамента ответил, что "было бы к чему довешивать", потому что он тоже там не видел этих обстоятельств 115-й [статьи УКУ]», - рассказал Радионов.

Он отметил, что в полиции также пыталась фабриковать экспертизы, а затем сфабрикованные материалы дела по указанию заместителя главы ОП Смирнова сливали пророссийскому блоггеру Анатолию Шарию и пророссийскому политику Андрею Портнову.

«И оно все в комплексе изучается. Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы. Когда ты слышишь в интернете Шария, Портнова еще кого-то, прямо высказывающихся, что они уже знают выводы экспертизы и что там будет, а ты изучаешь эту экспертизу и там видишь, что по сравнению с первичным актом обзора изменено даже положение ножа — то есть, где будет обух — ты начинаешь думать все-таки, что это согласованные какие-то действия внепроцессуальным способом», — отмечает прокурор.

Радионов заявил о давлении на Офис генпрокурора со стороны заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Ермака — Андрея Смирнова, который, по словам Стерненко, «тоже дружит с Портновым и имеет с ним общие фото».

«Как следствие, насколько мне известно, и это [тогдашний заместитель экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей] Симоненко сказал, что это указание от замглавы Офиса президента [Андрея] Смирнова», — говорит Радионов.

Стерненко прокомментировал слова прокурора Радионова о давлении со стороны ОП, напомнив, что и сейчас Смирнов продолжает работать в Офисе президента, а Симоненко – в Офисе генпрокурора.

Активист также заявил, что возбужденное уголовное дело против него за умышленное убийство является элементом политического преследования.

«Напомню, в 2018 году по мне по заказу гражданина РФ Труханова было совершено три нападения у моего дома. Во время последнего я стал активно защищаться и ранил ножом двух нападающих, один из них скончался. Другой скрылся с места, а потом вообще из Украины. Никого из участников этого нападения сейчас не судят. Судят только меня за самозащиту. Но настоящие мотивы этого преследования – месть за активную гражданскую позицию и антироссийскую деятельность. За это меня хотят бросить в тюрьму сроком до 15 лет», — отмечает Стерненко.

24 мая 2018 на экс-лидера одесского Правого сектора Сергея Стерненко возле его дома в Одессе напали двое мужчин, одного из которых активист во время сопротивления смертельно ранил ножом. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего.

Это было уже третье нападение на активиста за полгода. Стерненко обвиняет в организации нападений мэра Одессы Геннадия Труханова, известного своими пророссийскими взглядами.

Все факты по нападениям на активиста сейчас расследуются, по одному из производств обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

Двоим мужчинам, напавшим на активиста в мае 2018 года, объявили о подозрении в хулиганстве с применением оружия. Один из двух подозреваемых скончался в результате ранения, полученного от Стерненко во время нападения на него, другой — бежал за границу.

Все дела по нападению на активиста по состоянию на данный момент переданы для расследования в СБУ.



7 июня Сергей Стерненко сообщил, что его как свидетеля вызывают в СБУ для вручения подозрения по статье «преднамеренное убийство». Позже он получил подозрение по этой же статье. Следствие настаивает, что Стерненко, защищаясь, ранил нападающего, тот начал убегать, но Стерненко догнал раненого и нанес тому еще одно ранение, от чего нападавший скончался. Стерненко утверждает, что не превышал нормы самозащиты.

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