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Степанов отказался покидать пост главы Одесской ОГА и считает указ президента незаконным

Сегодня, 14:00
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Степанов отказался покидать пост главы Одесской ОГА и считает указ президента незаконным - фото

oda.odessa.gov.ua

Максим Степанов

Отстраненный указом президента Украины от должности главы Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать эту должность, поскольку считает соответствующий указ незаконным.

По словам Степанова, Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией.

"Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений (об увольнении – Ред.) не писал и не планирует… сегодня, пару часов назад, на сайте президента Украины появился указ о моем отстранении от должности. Очень странный документ, который по моему убеждению и убеждению юристов… не имеет ничего общего с законодательством Украины" - цитирует Степанова Интерфакс-Украина.

Степанов добавил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

"Мне было предложение написать заявление. Я отказался от этого предложения, поскольку у меня не существует собственного желания писать заявление", - сказал чиновник.

Степанов также отметил, что уже 15 лет дружит с бывшим главой Одесской ОГА Игорем Палицей, который является бизнес-партнером бизнесмена Игоря Коломойского, и никогда не делал из этой дружбы секрета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отстранил от занимаемой должности главу Одесской ОГА Максима Степанова. 

"Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации", - говорится в указе президента.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Максим Степанов занимал должность губернатора Одесской области с января 2017 года. До этого он 5 лет работал на государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.

Теги:   Одесская ОГА Петр Порошенко Одесса

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