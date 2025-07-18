Стефанишина заявила, что перестала общаться с экс-супругом после расследования СМИ о его влиянии в АРМА

Ольга Стефанишина заверила, что не имеет никакого отношения к бизнесу или любой деятельности своего экс-супруга (Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции / Facebook)

Специальная уполномоченная президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина заявила, что перестала общаться с бывшим мужем после расследования Украинской правды о его участии в возможных злоупотреблениях АРМА.

В интервью Европейской правде она сказала, что не имеет никакого отношения к бизнесу или любой деятельности своего экс-супруга.

«И я — хотя и имела такую возможность — но принципиально не пыталась узнать, что происходит в АРМА, о чем идет речь в расследовании НАБУ, каковы детали. Потому что я не хочу знать тех вещей, к которым я не имею никакого отношения», — отметила Стефанишина.

Чиновница уточнила, что разведена со своим бывшим мужем с 2017 года. Стефанишина отметила, что поддерживала связь с бывшим, поскольку они имеют общих детей.

«Но после того, как вышло расследование на УП, он не появлялся в нашей жизни», — заверила она.

Стефанишина также отметила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) «исправила свою коммуникацию».

«Это дело, которое касается конкретного агентства (АРМА — ред.) Это не дело против меня, это не дело в отношении меня, моя фамилия фигурирует там исключительно из-за того, что она фигурирует в расследовании Михаила Ткача на Украинской правде», — добавила уполномоченная по сотрудничеству с США.

17 июля президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Он также сообщил, что в этом статусе Стефанишина будет работать, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.

16 июля нардеп из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко заявил, что САП открыла уголовное производство в отношении Стефанишиной — по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

4 июня Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится об участии экс-супруга экс-вице-премьера Михаила Стефанишина в возможных злоупотреблениях АРМА. По данным УП, Стефанишин представляется теневым куратором офиса агентства в неформальных беседах, а компания, связанная с ним, уже получила четыре ценных актива в управление.