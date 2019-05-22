Стефанчук заявил, что никогда не виделся с Коломойским
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что никогда не встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом он сказал в интервью LB.ua.
«Этого (сколько своих представителей заведет в партию Слуга народа Коломойский — ред) я не могу вам сказать, потому что никогда с ним не встречался и не знаю, кто такие люди Коломойского. Вот, например, я его человек, если ни разу его не видел, но он назвал меня претендентом на главу Администрации Президента? Я принадлежу сам себе», — сказал Стефанчук.
Однако, по словам Стефанчука, он осознает риски вступления в партию Слуга народа связанных с Коломойским и бизнесменом Виктором Пинчуком людей.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками. Согласно указу, юрист, идеолог партии Слуга народа Стефанчук также будет занимать пост представителя президента в Верховной Раде.