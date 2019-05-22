Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Светлана Залищук
Игры в референдум можно остановить
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Стефанчук заявил, что никогда не виделся с Коломойским

Вчера, 19:07
412
Цей матеріал також доступний українською
Стефанчук заявил, что никогда не виделся с Коломойским - фото

НВ

Игорь Коломойский

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что никогда не встречался с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Этого (сколько своих представителей заведет в партию Слуга народа Коломойский — ред) я не могу вам сказать, потому что никогда с ним не встречался и не знаю, кто такие люди Коломойского. Вот, например, я его человек, если ни разу его не видел, но он назвал меня претендентом на главу Администрации Президента? Я принадлежу сам себе», — сказал Стефанчук.

Однако, по словам Стефанчука, он осознает риски вступления в партию Слуга народа связанных с Коломойским и бизнесменом Виктором Пинчуком людей.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками. Согласно указу, юрист, идеолог партии Слуга народа Стефанчук также будет занимать пост представителя президента в Верховной Раде.

Теги:   Игорь Коломойский Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:49

img
Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Политика

Вчера, 12:42

img
«Газовое дело»: Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ
Политика

Вчера, 11:15

img
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36809
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28360
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27057