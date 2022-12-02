«Недалекие пранкеры». Стефанчук заявил, что получал фейковые сообщения якобы от имени маршалка Сената Польши 2 декабря, 17:45 Руслан Стефанчук (Фото:www.rada.gov.ua)

В пятницу, 2 декабря, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что получал фальшивые сообщения якобы от имени маршалка Сената Польши.

«На днях российские приспешники (их даже „спецслужбами“ назвать сложно), начали мне писать от имени моего Друга и Друга Украины Маршалка Сената Польши Томаша Гродзкого», — говорится в сообщении Стефанчука в Facebook.

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По его словам, у него есть личные контакты и возможность общаться с лидерами многих государств, поэтому с Гродским они просто улыбнулись от попыток недалеких пранкеров выдать себя за европейских политиков.

Фото: www.facebook.com/stefanchuk.official

«Но это уже приобретает черты новой „эпидемии“, о которой мир должен знать. Мы все должны это осознать и обладать высоким уровнем информационной гигиены», — написал он.

Стефанчук добавил, что пранкерство – это элемент гибридной войны и еще один способ жалкой российской пропаганды.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь падения ракеты на польской территории говорил с мошенником, представившимся его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В октябре Главное управление разведки Министерства обороны Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара.