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Стефанчук: Слуга народа хочет стать монопартией, чтобы не обременять себя коалиционными обязательствами

Сегодня, 12:08
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Стефанчук: Слуга народа хочет стать монопартией, чтобы не обременять себя коалиционными обязательствами - фото

Пресс-служба Слуги народа

Слуга народа не хочет обременять себя коалиционными обязательствами

Представитель президента в Верховной Раде и второй номер в списке партии Слуга народа Руслан Стефанчук заявил о цели политсилы после победы на парламентских выборах.

В интервью DW он сказал, что Слуга народа хочет стать монопартией в парламенте, которая не будет нуждаться в коалиции с другими политическими силами.

«Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве», — сказал Стефанчук.

Согласно данным последних соцопросов, партию Слуга народа готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также на данный момент преодолевают проходной барьер Оппозиционная платформа — За жизнь (10,4%), Европейская солидарность (7,9%), Батькивщина (7,5%) и Голос (6,4%).

Партию Сила и честь готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию — 2,5%, партию Гражданская позиция — 2,4%, Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Теги:   Верховная Рада Руслан Стефанчук партия Слуга народа

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