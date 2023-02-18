Мы рассчитываем по приглашению Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе — Стефанчук 18 февраля, 17:21 Руслан Стефанчук (Фото:Руслан Стефанчук / Facebook)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит приглашение в Североатлантический альянс.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

«Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО — ред.) и уже начнет свой путь в Альянс», — сказал Стефанчук.

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Он добавил, что среди дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности фигурируют вопросы, «связанные с приглашением Украины в НАТО».

В частности, как сообщил спикер ВРУ, основной темой остается поставка Украине оружия в кратчайшие сроки.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс готов видеть Украину в своих рядах, но сначала она должна победить в войне.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в 2022 году Украина присоединилась к НАТО де-факто.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина может вступить в НАТО по окончании войны с Россией.