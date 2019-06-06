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Стефанчук прокомментировал провальное голосование Рады по инициативам Зеленского

Сегодня, 14:43
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Стефанчук прокомментировал провальное голосование Рады по инициативам Зеленского - фото

пресс-служба президента Украины

Руслан Стефанчук

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал провальные голосования Рады по инициативам Владимира Зеленского отправить в отставку топ-чиновников.

По словам Стефанчука, существует необходимость перезапуска всей политической системы в Украине, но существующий кризис — не в отношениях президента и парламента.

«Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в границах, определенных Конституцией Украины мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения», — цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Представитель президента считает, что есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти.

«И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы», — добавил Стефанчук.

6 июня Рада последовательно отказалась поддержать проекты постановлений президента Зеленского об увольнении главы Минобороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака, а также главы МИД Павла Климкина.

Теги:   Владимир Зеленский Верховная Рада Руслан Стефанчук

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