Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко в командировку за границу 26 января, 17:12 Руслан Стефанчук (Фото:Руслан Стефанчук / Facebook)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нардепа Николая Тищенко никуда за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что по документам Тищенко не находится в командировке. Других деталей он не раскрыл.

«Николая Тищенко никуда за границу не отправлял. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной Рады Украины не подписывал», — заявил он.

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26 января народного депутата Николая Тищенко уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии после его поездки в Таиланд.

Ранее посольство Украины анонсировало поездку Тищенко в Таиланд, где на 27 января у него якобы запланирована встреча «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины». Это возмутило пользователей соцсетей, журналистов, общественных деятелей. Сам Тищенко, комментируя свою поездку, заявил, что поехал без семьи и проделал «титаническую» работу.



Николай Тищенко не раз попадал в скандалы. В июле 2022 года он перестал быть главой Закарпатской областной организации партии. Его полномочия досрочно прекратили после обращения народного депутата Марьяны Безуглой, в котором, в частности, речь шла о нарушении им устава Слуги народа.



Среди других самых известных скандалов с участием Тищенко — работа во время карантина его ресторана Велюр, празднование во время карантина дня рождения жены и драка с нардепом Гео Леросом.