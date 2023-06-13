«Хорошо, что опыт КВН, а не Партии регионов». В Раде произошла перепалка между Стефанчуком и Гончаренко, который инициировал его отставку 13 июня, 11:36 Заседание Верховной Рады (Фото:Ruslan Stefanchuk/Facebook)

Во время заседания парламента в субботу, 10 июня, между народным депутатом от Европейской Солидарности Алексеем Гончаренко и главой парламента Русланом Стефанчуком произошла перепалка. Перед этим первый инициировал процедуру отставки последнего.

Во время голосования за поправки Гончаренко упрекнул, что во время войны «Верховная Рада не занимается вопросами военнослужащих». В частности, он вспомнил о законопроекте о возвращении бойцам ежемесячных доплат в размере 30 тысяч гривен и отпуска для военных.



Видео дня

Стефанчук попросил нардепа говорить «по существу, что вам не нравится». Затем в перерывах между голосованием и другими репликами между нардепом и главой парламента был следующий диалог, который в зале встретили смехом:

— Я по сути, как говорит господин глава: давайте быстрее, быстрее […]

— Алексей Алексеевич, еще раз: вы постоянно ко мне обращаетесь, вы меня постоянно с кем-то путаете. Я вам никогда не говорил «быстрее, быстрее». Может, кто-то другой вам говорил… Пожалуйста, давайте, все-таки в рамках нашего […]

— Я очень рад, что у нас глава имеет тоже опыт КВН. Это, безусловно, помогает вести ему заседания Верховной Рады, — сказал Гончаренко.

— Я очень рад, что я имел опыт КВН, а не Партии регионов , — ответил Стефанчук.

Перед заседанием 10 июня Гончаренко заявил, что инициирует процедуру отставки спикера парламента. Причиной он назвал «бездействие Верховной Рады» относительно возвращения военнослужащим ежемесячных доплат в размере 30 тысяч грн. 12 июня депутаты начали собирать подписи за его отзыв.