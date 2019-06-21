Стефанчук прокомментировал возможность легализации политического лоббизма в Украине Сегодня, 15:04 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Руслан Стефанчук REUTERS/Valentyn Ogirenko

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал в эфире Радио НВ возможность легализации политического лоббизма в Украине.

«Лоббизм существует во многих странах, но мы должны говорить о легальном лоббизме. Потому что, когда мы говорим о лоббизме, который сегодня существует в Украине – раздаче тех или иных преференций лицам, принимающим решения, – это неправильный лоббизм», – отметил Стефанчук.