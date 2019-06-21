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Стефанчук прокомментировал возможность легализации политического лоббизма в Украине

Сегодня, 15:04
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Стефанчук прокомментировал возможность легализации политического лоббизма в Украине - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Руслан Стефанчук

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал в эфире Радио НВ возможность легализации политического лоббизма в Украине.

«Лоббизм существует во многих странах, но мы должны говорить о легальном лоббизме. Потому что, когда мы говорим о лоббизме, который сегодня существует в Украине – раздаче тех или иных преференций лицам, принимающим решения, – это неправильный лоббизм», – отметил Стефанчук.

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Теги:   Лоббизм Руслан Стефанчук Радио НВ

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