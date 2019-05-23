Ставнийчук назвала пиаром обжалование указа о досрочных выборах в Раду Вчера, 13:40 5165 Цей матеріал також доступний українською Радіо Свобода Марина Ставнийчук Радіо Свобода

Член Венецианской комиссии в 2009—2013 годах, юрист Марина Ставнийчук назвала пиаром обжалование организацией Спильна справа президентского указа о досрочных выборах в Раду.

По словам Ставнийчук, обжалование указа в Верховном суде не будет иметь никаких результатов.

«Никаких (последствий — Ред.), по моему мнению. Думаю, даже не примут к рассмотрению», — сказала Ставнийчук агентству Интерфакс-Украина.

По ее словам, обжалование имеет отношение к политической составляющей выборов, «это — пустой пиар».

Добавим, что в 1999—2007 годах Ставнийчук была членом, заместителем главы ЦИК.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

Указ вступил в силу 23 мая.

Общественная организация Спильна справа подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

В ЦИК Украины заявили, что кампания по выборам в Верховную Раду начнется 24 мая, обжалование указа о досрочных выборах никак не повлияет на избирательный процесс.