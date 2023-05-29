Ставка Зеленского рассмотрела комплектование новых наступательных бригад и ПВО 29 мая, 20:02 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 мая, собрал Ставку главнокомандующего. На заседании рассмотрели ситуацию на фронте, комплектование новых бригад и работу ПВО.

«Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное — сроки. А самое главное — относительно сроков есть ответы», — сообщается в Telegram Зеленского.

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Он уточнил, что на Ставке по ситуации на фронте докладывали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войска генерал-полковник Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

«Вопрос второй: комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. Доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпрома», — говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что обговаривали новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительных средствах противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценку нанесенного ущерба. По всем пунктам приняты соответствующие решения, добавил президент.