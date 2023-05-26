Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали передовую и активные действия ВСУ
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 мая, провел второе за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего.
«Провел Ставку. Вопросы — очевидные. Передовая, наша защита, наши активные действия, снабжение наших воинов оружием и снарядами, техникой. ПВО и защита от террора», — сказал президент во время вечернего видеообращения.
Зеленский добавил, что в течение дня получал доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного российского удара по больнице.
«Это сугубо зверство: российская ракета, баллистика — против больницы и ветеринарной клиники. Совершенно больные существа», — подчеркнул он.
Зеленский добавил, что, по состоянию 19:20, в результате удара погибли два человека, а более 30 человек ранены, и среди них двое детей.
В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поликлинике в городе Днепр. Информация о жертвах обстрела обновляется.