Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали передовую и активные действия ВСУ 26 мая, 20:01 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 мая, провел второе за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего.

«Провел Ставку. Вопросы — очевидные. Передовая, наша защита, наши активные действия, снабжение наших воинов оружием и снарядами, техникой. ПВО и защита от террора», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

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Зеленский добавил, что в течение дня получал доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного российского удара по больнице.

«Это сугубо зверство: российская ракета, баллистика — против больницы и ветеринарной клиники. Совершенно больные существа», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что, по состоянию 19:20, в результате удара погибли два человека, а более 30 человек ранены, и среди них двое детей.

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поликлинике в городе Днепр. Информация о жертвах обстрела обновляется.