Ставка Зеленского рассмотрела последующие шаги для уменьшения боевых возможностей РФ
В ходе заседания обсуждалось также восстановления энергетической системы (Фото:ОПУ)
В среду, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.
Во время заседания командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами.
Кроме того, обсуждались последующие шаги Украины, необходимые для уменьшения боевых возможностей российской армии.
Еще одним важным вопросом, рассмотренным в ходе заседания, стало восстановления энергетической системы страны, пострадавшей в результате террористических атак кремлевского режима на ее критическую инфраструктуру.
Последний массированный удар был нанесен российскими войсками 5 декабря. Силы ПВО сбили около 60 из более чем 70 ракет. В результате атаки погибли четыре человека, а во многих областях Украины были введены аварийные отключения света.