Ставка Зеленского рассмотрела последующие шаги для уменьшения боевых возможностей РФ

7 декабря, 15:40
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В ходе заседания обсуждалось также восстановления энергетической системы (Фото:ОПУ)

В ходе заседания обсуждалось также восстановления энергетической системы (Фото:ОПУ)

В среду, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

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Во время заседания командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами.

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Кроме того, обсуждались последующие шаги Украины, необходимые для уменьшения боевых возможностей российской армии.

Еще одним важным вопросом, рассмотренным в ходе заседания, стало восстановления энергетической системы страны, пострадавшей в результате террористических атак кремлевского режима на ее критическую инфраструктуру.

Последний массированный удар был нанесен российскими войсками 5 декабря. Силы ПВО сбили около 60 из более чем 70 ракет. В результате атаки погибли четыре человека, а во многих областях Украины были введены аварийные отключения света.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Владимир Зеленский Энергосистема Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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