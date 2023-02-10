Зеленский провел заседание Ставки. Отдельное внимание уделялось Бахмуту, Угледару и Кременной 10 февраля, 18:35 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 февраля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой и о последнем массированном ракетном обстреле.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Отдельное внимание было уделено защите украинских позиций в Донецкой области — в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганской области и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшее будущее. Также участники обсудили обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

Кроме того, на заседании ставки была рассмотрена эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке государства-террориста. Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Участники заседания также остановились на подготовке к проведению следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн с учетом договоренностей, достигнутых Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войска РФ уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

Утром 10 февраля Россия осуществила новую масштабную ракетную атаку.

По данным Воздушных сил, в течение ночной и утренней атак на Украину российские оккупанты совершили 71 пуск ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 61.