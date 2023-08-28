Зеленский провел Ставку: обсудили контрнаступление и переход на новые самолеты 28 августа, 18:09 Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Глава государства сообщил в Telegram, что максимальное внимание на заседании уделили наступлению и обеспечению фронта всем необходимым, в частности оружием. На Ставке докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий оперативно-стратегической группировки войск Хортица Александр Сырский и ОСГВ Таврия Александр Тарнавский.

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Также участники Ставки обсудили реализацию плана по защите критической и энергетической инфраструктуры, подготовку к зиме и разработку программы перехода на перспективные типы самолетов.

Зеленский заслушал отчет по инспекции военно-врачебных комиссий, его рассмотрят на следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее президент говорил, что в сентябре Украину ожидают новые оборонные пакеты для защитников, которые будут включать артиллерию, бронетехнику, ПВО, ракеты и средства для разминирования. Также ожидаются следующие раунды переговоров по гарантиям безопасности для Украины и «присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности».

Министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что Украина может начать использовать американские истребители F-16 весной 2024 года.