Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего 16 августа, 16:34 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 августа, изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В состав ставки войдут первый замглавы СБУ Василий Малюк, временно исполняющий обязанности руководителя спецслужбы, командующий Силами территориальной обороны Игорь Танцюра, командующий Силами спецопераций Виктор Хоренко и командующий Нацгвардией Юрий Лебедь. Зеленский вывел из состава Ставки их предшественников Ивана Баканова, Юрия Галушкина и Григория Галагана.



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Верховная Рада 19 июля уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ, а Ирину Венедиктову — с поста генпрокурора. 17 июля президент отстранил Баканова и Венедиктову от исполнения обязанностей. Он объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Новым генпрокурором стал нардеп от Слуги народа, глава комитета по правовой политике Андрей Костин. Обязанности главы СБУ временно исполняет Василий Малюк.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки 15 августа рассматривались военно-стратегическая обстановка, обеспечение военных оружием и боеприпасами и статус выполнения предыдущих решений Ставки.

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