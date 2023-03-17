На Ставке обсуждали усиление украинских бригад на Донбассе — Зеленский 17 марта, 21:57 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Во время Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 17 марта, обсуждали поддержку защитников Украины на фронте. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства сообщил, что на Ставке главное внимание уделили боям на Донбассе — в районах Авдеевки, Бахмута, Угледара, Марьинки и Белогоровки.



«Главное внимание — нашим воинам, тому, как поддержать наши бригады, как дать им больше сил, возможностей, больше оружия и защиты. Как всегда, докладывали главком, разведка, командующие направлениями. Руководитель Хортицы генерал Сырский, руководитель Таврии генерал Тарнавский. Именно эти оперативные группировки действуют на Донбассе», — сказал Зеленский.

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Он поблагодарил каждого солдата, сержанта, офицера и всех, кто держит оборону на передовой: «Спасибо за стойкость, за силу и за то, что государство видит перспективу для наших оборонных операций, для дальнейших активных действий».

Президент отметил бойцов 8-го полка ССО, которые «филигранно уничтожили врага» в районе Бахмута и усилили украинскую оборону на этом направлении, защитников из Морского центра спецназначения — за успешные действия на юге Украины и уничтожение оккупантов на Харьковском и Запорожском направлениях, бойцов подразделения Альфа СБУ, в частности, групп Белые волки и Кусто, а также 13-го управления военной контрразведки СБУ. Также Зеленский поблагодарил бойцов ГУР МО и Интернационального легиона.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты наступают фактически по всей восточной линии фронта и пытаются прорвать оборону защитников Украины. Бои идут на севере, востоке и юге Бахмута, на некоторых участках у Сил обороны частичный успех.