Зеленский провел заседание Ставки: обсудили поступление оружия, планы оккупантов и защиту информации 21 марта, 15:56 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта, командующие оперативно-стратегических группировок войск — о ходе боев в зонах ответственности ОСГВ Хортица, Таврия, Одесса и Север. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о вероятных действиях оккупантов в ближайшей перспективе.



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«Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины», — сказано в сообщении.

Также на Ставке обсудили защиту информации и недопущение ее утечки.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта и сдерживания врага.