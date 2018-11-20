Ставь "сердечко", если хочешь во власть. Кто из кандидатов в президенты самый влиятельный в Фейсбуке

Украинские политики в предвыборный период активно наращивают аудиторию своих Фейсбук-страниц. В VoxUkraine составили новый квартальный рейтинг их влияния в главной мировой социальной сети и выяснили, как кандидаты в президенты Украины борются за главный пост страны в онлайне.
Лидеры онлайн-влияния
Как отмечает издание, в целом украинские политики были менее активны в III квартале 2018 года, написав на 15% меньше постов в Фейсбуке по сравнению с прошлым периодом.
Лидерство рейтинга влияния в соцсети сохраняет за собой президент Петр Порошенко, на странице которого традиционно публикуется много постов. Так, в сентября этого года его ФБ-командой публиковалось практически шесть публикаций в день - всего 173 поста. За этот период обогнать президента удалось лишь бежавшему из страны экс-премьер-министру Николаю Азарову, однако всего на две публикации. В среднем же один пост Порошенко за III квартал лайкали 2691 раз, а делились - 444 раза.
Второе место рейтинга влияния политиков в Фейсбуке досталось бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому, который, как правило, публикует на своей странице цитаты из своей книги "Сумасшедшая история" с привязкой к какой-нибудь актуальной новости. Согласно исследованию VoxUkraine, это работает - в третьем квартале текущего года каждой публикацией экс-мэра делились более одной тысячи пользователей.
Тройку лидеров замыкает народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул, который удерживается в рейтинге благодаря многочисленным репостам своих публикаций - в среднем ими делятся более 1,5 тысячи раз.
В ТОП-10 политиков с высоким влиянием в Фейсбуке также входят: лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, беглый бывший премьер-министр Николай Азаров, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, заместитель главы Министерства регионального развития Лев Парцхаладзе, премьер-министр Владимир Гройсман и советник президента и министра обороны Юрий Бирюков.
|Рейтинг за сентябрь
|Политик
|Рейтинг за август
|Подписчики
|Посты
|Актуальность постов
|Комментарии
|Репосты
|Лайки
|1
|Петр Порошенко
|1
|1738624
|173
|0.63
|38588
|63948
|447407
|2
|Леонид Черновецкий
|2
|481995
|38
|0.71
|3091
|53531
|176042
|3
|Александр Вилкул
|4
|161926
|44
|0.56
|16795
|63260
|219763
|4
|Юлия Тимошенко
|5
|1491534
|41
|0.67
|22949
|30297
|125755
|5
|Ульяна Супрун
|3
|113564
|79
|0.79
|4220
|23762
|97427
|6
|Николай Азаров
|6
|120837
|175
|0.72
|5841
|27055
|49497
|7
|Олег Ляшко
|8
|243244
|170
|0.66
|2441
|28180
|38163
|8
|Лев Парцхаладзе
|7
|1770155
|103
|0.63
|1784
|24044
|54660
|9
|Владимир Гройсман
|11
|276136
|127
|0.58
|7198
|13507
|72375
|10
|Юрий Бирюков
|9
|152118
|110
|0.48
|3688
|18385
|107750
|11
|Михеил Саакашвили
|13
|1025398
|55
|0.21
|25977
|46126
|96100
|12
|Борис Филатов
|24
|218447
|21
|0.6
|2304
|7010
|47607
|13
|Павел Петренко
|12
|142342
|37
|0.7
|372
|12778
|13428
|14
|Егор Соболев
|32
|139541
|32
|0.64
|1238
|10853
|19008
|15
|Ирина Геращенко
|16
|80838
|121
|0.69
|441
|4140
|39022
|16
|Борис Колесников
|35
|722291
|22
|0.53
|610
|3392
|59166
|17
|Олег Тягнибок
|15
|42569
|60
|0.66
|402
|8395
|17218
|18
|Владимир Омелян
|19
|39883
|140
|0.57
|2300
|3981
|34139
|19
|Сергей Лещенко
|20
|131155
|105
|0.53
|1921
|8926
|21234
|20
|Семен Семенченко
|14
|230735
|26
|0.64
|1872
|6017
|13943
|21
|Анатолий Гриценко
|17
|120464
|63
|0.45
|1815
|8231
|26209
|22
|Дмитрий Тимчук
|23
|242311
|35
|0.68
|161
|4378
|16220
|23
|Мустафа Найем
|30
|218009
|25
|0.68
|1059
|2562
|17796
|24
|Геннадий Балашов
|36
|128159
|100
|0.29
|3430
|5631
|23190
|25
|Борислав Береза
|10
|158727
|57
|0.5
|1867
|1182
|18166
|26
|Максим Нефьодов
|31
|53152
|36
|0.64
|678
|680
|15758
|27
|Андрей Садовой
|25
|199650
|17
|0.38
|720
|3675
|22093
|28
|Игорь Луценко
|22
|56389
|89
|0.41
|1868
|3233
|14001
|29
|Александр Турчинов
|21
|36799
|9
|0.55
|363
|3107
|6751
|30
|Сергей Тарута
|26
|259101
|22
|0.66
|1310
|941
|6135
Виртуальная предвыборная гонка
В рейтинг 50-ти самых влиятельных украинских политиков в Фейсбуке, составленный VoxUkraine, попали пять кандидатов в президенты Украины: действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, глава Радикальной партии Олег Ляшко, руководитель партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, а также лидер партии Самопомич и мэр Львова Андрей Садовой.
По данным издания, самую позитивную динамику в рейтинге влияния показал Гриценко, поднявшись на восемь ступенек вверх в ТОПе, если сравнивать с аналогичным периодом за II квартал: он начал на 17% чаще писать посты, которые стали на 25% более актуальными.
Следом за ним положительную динамику показал Андрей Садовой, поднявшись на шесть строчек рейтинга вверх с начала лета. Политик продемонстрировал внушительный прирост количества подписчиков в III квартале - 78609 новых пользователей соцсети стали следить за деятельностью Садового в Фейсбуке.
Выводы
Согласно статистике VoxUkraine, лидером влияния в Фейсбуке среди украинских политиков остается Петр Порошенко, который лидировал в III квартале благодаря большому количеству репостов его публикаций. Второе место занял экс-мэр столицы Леонид Черновецкий, каждый пост которого набирал в среднем по 1 тысячи репостов и 4 тысячи лайков.
Страница Порошенко показывает и самый большой рост аудитории - за трехмесячный период на его официальный аккаунт в Фейсбуке подписалось 713 тысяч новых пользователей, а на втором месте по этому показателю его конкурент Юлия Тимошенко - 697 тысяч человек. В тройке лидеров по росту аудитории оказался и кандидат в президенты Андрей Садовой, который получил за третий квартал 2018 года 78 тысяч новых подписчиков.
Методология подсчета
Рейтинг Фейсбук-влияния показывает, какие украинские политики наиболее эффективно доносят свою информацию и идеи к пользователям самой популярной социальной сети мира. Место в рейтинге - это интегрированный показатель, состоящий из комментариев, репостов и лайков за месяц, учитывающий показатель актуальности.
Показатель актуальности зависит от того, насколько контент всех постов политика резонировал с новостной повесткой дня в Украине (или задавал ее). Посты политиков на отвлеченные, личные темы или публикация анекдотов снижают коэффициент актуальности. Рейтинг рассчитывался на основе данных, собранных и предоставленных компанией Artellence.
Кто попал в рейтинг VoxUkraine
В лонг-лист попали члены Кабинета Министров, мэры городов, главы областных государственных администраций, народные депутаты, а также политические деятели, которые не относятся ни к одной из категорий, у которых активный личный аккаунт или официальная Facebook-страница.
Места в итоговом шорт-листе (50 человек) были распределены среди политиков с наибольшим количеством подписчиков следующим образом: премьер-министр и девять членов правительства, президент и девять представителей других органов исполнительной власти (мэры, главы облгосадминистраций и т.п.); 20 депутатов Верховной Рады (приоритет у спикера, вице-спикера и председателей фракций), 10 оппозиционных политиков и лидеров политических блоков и движений, не вошедшие в предыдущие группы.
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