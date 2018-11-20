Ставь "сердечко", если хочешь во власть. Кто из кандидатов в президенты самый влиятельный в Фейсбуке

Фейсбук стал одной из самых популярных площадок для предвыборных кампаний украинских политиков

Украинские политики в предвыборный период активно наращивают аудиторию своих Фейсбук-страниц. В VoxUkraine составили новый квартальный рейтинг их влияния в главной мировой социальной сети и выяснили, как кандидаты в президенты Украины борются за главный пост страны в онлайне.

Лидеры онлайн-влияния

Как отмечает издание, в целом украинские политики были менее активны в III квартале 2018 года, написав на 15% меньше постов в Фейсбуке по сравнению с прошлым периодом.

Лидерство рейтинга влияния в соцсети сохраняет за собой президент Петр Порошенко, на странице которого традиционно публикуется много постов. Так, в сентября этого года его ФБ-командой публиковалось практически шесть публикаций в день - всего 173 поста. За этот период обогнать президента удалось лишь бежавшему из страны экс-премьер-министру Николаю Азарову, однако всего на две публикации. В среднем же один пост Порошенко за III квартал лайкали 2691 раз, а делились - 444 раза.

Второе место рейтинга влияния политиков в Фейсбуке досталось бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому, который, как правило, публикует на своей странице цитаты из своей книги "Сумасшедшая история" с привязкой к какой-нибудь актуальной новости. Согласно исследованию VoxUkraine, это работает - в третьем квартале текущего года каждой публикацией экс-мэра делились более одной тысячи пользователей.

Тройку лидеров замыкает народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул, который удерживается в рейтинге благодаря многочисленным репостам своих публикаций - в среднем ими делятся более 1,5 тысячи раз.

В ТОП-10 политиков с высоким влиянием в Фейсбуке также входят: лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, беглый бывший премьер-министр Николай Азаров, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, заместитель главы Министерства регионального развития Лев Парцхаладзе, премьер-министр Владимир Гройсман и советник президента и министра обороны Юрий Бирюков.

Рейтинг за сентябрь Политик Рейтинг за август Подписчики Посты Актуальность постов Комментарии Репосты Лайки 1 Петр Порошенко 1 1738624 173 0.63 38588 63948 447407 2 Леонид Черновецкий 2 481995 38 0.71 3091 53531 176042 3 Александр Вилкул 4 161926 44 0.56 16795 63260 219763 4 Юлия Тимошенко 5 1491534 41 0.67 22949 30297 125755 5 Ульяна Супрун 3 113564 79 0.79 4220 23762 97427 6 Николай Азаров 6 120837 175 0.72 5841 27055 49497 7 Олег Ляшко 8 243244 170 0.66 2441 28180 38163 8 Лев Парцхаладзе 7 1770155 103 0.63 1784 24044 54660 9 Владимир Гройсман 11 276136 127 0.58 7198 13507 72375 10 Юрий Бирюков 9 152118 110 0.48 3688 18385 107750 11 Михеил Саакашвили 13 1025398 55 0.21 25977 46126 96100 12 Борис Филатов 24 218447 21 0.6 2304 7010 47607 13 Павел Петренко 12 142342 37 0.7 372 12778 13428 14 Егор Соболев 32 139541 32 0.64 1238 10853 19008 15 Ирина Геращенко 16 80838 121 0.69 441 4140 39022 16 Борис Колесников 35 722291 22 0.53 610 3392 59166 17 Олег Тягнибок 15 42569 60 0.66 402 8395 17218 18 Владимир Омелян 19 39883 140 0.57 2300 3981 34139 19 Сергей Лещенко 20 131155 105 0.53 1921 8926 21234 20 Семен Семенченко 14 230735 26 0.64 1872 6017 13943 21 Анатолий Гриценко 17 120464 63 0.45 1815 8231 26209 22 Дмитрий Тимчук 23 242311 35 0.68 161 4378 16220 23 Мустафа Найем 30 218009 25 0.68 1059 2562 17796 24 Геннадий Балашов 36 128159 100 0.29 3430 5631 23190 25 Борислав Береза 10 158727 57 0.5 1867 1182 18166 26 Максим Нефьодов 31 53152 36 0.64 678 680 15758 27 Андрей Садовой 25 199650 17 0.38 720 3675 22093 28 Игорь Луценко 22 56389 89 0.41 1868 3233 14001 29 Александр Турчинов 21 36799 9 0.55 363 3107 6751 30 Сергей Тарута 26 259101 22 0.66 1310 941 6135

Виртуальная предвыборная гонка

В рейтинг 50-ти самых влиятельных украинских политиков в Фейсбуке, составленный VoxUkraine, попали пять кандидатов в президенты Украины: действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, глава Радикальной партии Олег Ляшко, руководитель партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, а также лидер партии Самопомич и мэр Львова Андрей Садовой.

По данным издания, самую позитивную динамику в рейтинге влияния показал Гриценко, поднявшись на восемь ступенек вверх в ТОПе, если сравнивать с аналогичным периодом за II квартал: он начал на 17% чаще писать посты, которые стали на 25% более актуальными.

Следом за ним положительную динамику показал Андрей Садовой, поднявшись на шесть строчек рейтинга вверх с начала лета. Политик продемонстрировал внушительный прирост количества подписчиков в III квартале - 78609 новых пользователей соцсети стали следить за деятельностью Садового в Фейсбуке.

Выводы

Согласно статистике VoxUkraine, лидером влияния в Фейсбуке среди украинских политиков остается Петр Порошенко, который лидировал в III квартале благодаря большому количеству репостов его публикаций. Второе место занял экс-мэр столицы Леонид Черновецкий, каждый пост которого набирал в среднем по 1 тысячи репостов и 4 тысячи лайков.

Страница Порошенко показывает и самый большой рост аудитории - за трехмесячный период на его официальный аккаунт в Фейсбуке подписалось 713 тысяч новых пользователей, а на втором месте по этому показателю его конкурент Юлия Тимошенко - 697 тысяч человек. В тройке лидеров по росту аудитории оказался и кандидат в президенты Андрей Садовой, который получил за третий квартал 2018 года 78 тысяч новых подписчиков.

Методология подсчета

Рейтинг Фейсбук-влияния показывает, какие украинские политики наиболее эффективно доносят свою информацию и идеи к пользователям самой популярной социальной сети мира. Место в рейтинге - это интегрированный показатель, состоящий из комментариев, репостов и лайков за месяц, учитывающий показатель актуальности.

Показатель актуальности зависит от того, насколько контент всех постов политика резонировал с новостной повесткой дня в Украине (или задавал ее). Посты политиков на отвлеченные, личные темы или публикация анекдотов снижают коэффициент актуальности. Рейтинг рассчитывался на основе данных, собранных и предоставленных компанией Artellence.

Кто попал в рейтинг VoxUkraine

В лонг-лист попали члены Кабинета Министров, мэры городов, главы областных государственных администраций, народные депутаты, а также политические деятели, которые не относятся ни к одной из категорий, у которых активный личный аккаунт или официальная Facebook-страница.

Места в итоговом шорт-листе (50 человек) были распределены среди политиков с наибольшим количеством подписчиков следующим образом: премьер-министр и девять членов правительства, президент и девять представителей других органов исполнительной власти (мэры, главы облгосадминистраций и т.п.); 20 депутатов Верховной Рады (приоритет у спикера, вице-спикера и председателей фракций), 10 оппозиционных политиков и лидеров политических блоков и движений, не вошедшие в предыдущие группы.