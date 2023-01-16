Подоляк о скандальной статье Медведчука: Он — абсолютное и пустое прошлое

16 января, 22:58
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:Верховная Рада/Twitter)

Михаил Подоляк (Фото:Верховная Рада/Twitter)

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал статью бывшего нардепа Виктора Медведчука о войне России против Украины.

В Twitter Подоляк призвал «не читать просроченных „книг“, написанных предательскими вчерашними политиками».

«Поставьте наконец жирнющий исторический крест на Медведчуке. Он — абсолютное и пустое прошлое», — сказал советник.

Видео дня

Медведчук, которого лишили украинского гражданства, и который находится в РФ, написал статью для пропагандистских СМИ страны-агрессора.

Он обвинил Запад и руководство Украины в развязывании войны против России, а также призвал к созданию в Украине пророссийского политического движения «за мир».

https://www.youtube.com/embed/m3e2qgvDO_w
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Советник Виктор Медведчук Михаил Подоляк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X