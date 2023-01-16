Подоляк о скандальной статье Медведчука: Он — абсолютное и пустое прошлое
Михаил Подоляк (Фото:Верховная Рада/Twitter)
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал статью бывшего нардепа Виктора Медведчука о войне России против Украины.
В Twitter Подоляк призвал «не читать просроченных „книг“, написанных предательскими вчерашними политиками».
«Поставьте наконец жирнющий исторический крест на Медведчуке. Он — абсолютное и пустое прошлое», — сказал советник.
Медведчук, которого лишили украинского гражданства, и который находится в РФ, написал статью для пропагандистских СМИ страны-агрессора.
Он обвинил Запад и руководство Украины в развязывании войны против России, а также призвал к созданию в Украине пророссийского политического движения «за мир».