В Раде создали ВСК для контроля за использованием западного вооружения 19 июля, 13:03 Рада определила полномочия ВСК для контроля за военной помощью союзников (Фото:ВР)

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения, которое Украина получает от партнеров для борьбы с РФ.

Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Главой ВСК стал нардеп от Голоса Рустем Умеров.

Гончаренко также напомнил, что ВСК была создана по предложению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Согласно постановлению № 7563, к заданиям комиссии входит подготовка и предоставление законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля за использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против РФ.

ВСК также должна будет осуществлять сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний касательно случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.

В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента.

Предварительно, срок действия комиссии составит один год.

12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания вооружений, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы.

Издание со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-либо форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что «любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины — когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости — очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами».

Также FT пишет, что проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС, а Европол заявил в апреле, что, по данным расследования, ввоз оружия из Украины для снабжения организованных преступных группировок начался и представляет собой потенциальную угрозу безопасности ЕС.

Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя с войсками РФ.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что украинцы заинтересованы в сохранении всего вооружения на сумму $10 млрд, предоставленного западными союзниками, поэтому у страны нет причин для контрабанды оружия.



Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга назначения и использования вооружения.

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