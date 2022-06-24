Нас не пугают семь требований ЕС, потому что мы выполнили сотни — Зеленский 24 июня, 23:36 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 24 июня, подчеркнул, что Украина добилась получения статуса кандидата на членство в Евросоюз.

«Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки, не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине — как трудно будет преодолеть последние 1848 метров. Мы тут же забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы преодолели 7000 метров?..» — сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский напомнил, что Украина много сделала для того, чтобы получить статус кандидата в ЕС, и этого нельзя забывать.

«Все мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС, хотя должны говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Он не свалился с неба. Украина сделала для этого многое. Не забываем, не стесняемся этого, гордимся этим. Сегодня мы акцентируем внимание на семи требованиях ЕС. Да, это правда. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом — не для хвастовства, а для веры в то, что мы точно преодолеем этот путь. Мы преодолели 7 тысяч метров, поэтому не останавливаемся, возьмем свой Эверест», — заявил президент.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Президент Молдовы Майя Санду также назвала решение историческим и подчеркнула, что это «недвусмысленный и сильный сигнал поддержки наших граждан и европейского будущего Молдовы».

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в заключениях по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

Теперь для ЕС украинцы – не "они", а "мы" – Роман Ващук, дипломат https://www.youtube.com/embed/RTFtSjtlshI

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.