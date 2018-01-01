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Статус Филарета в новой церкви. УПЦ КП назвала формулу, которая может удовлетворить все стороны

Сегодня, 17:18
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Патриарх Филарет

Представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) в интервью ВВС Украина заявил, что без патриарха Филарета единства будущей поместной церкви достичь не удастся. Однако он не исключил формулу, согласно которой Филарет может и не стать предстоятелем новой церкви.

Архиепископ Евстратий дал понять, что Филарет может формально остаться почетным патриархом (ближайшей аналогией может быть статус Блаженнейшего Любомира Гузара в УГКЦ, который добровольно оставил пост предстоятеля церкви - Ред.), а митрополитом новой церкви изберут другого клирика.

"Это одна из формул. По моему мнению, это та формула, которая может удовлетворить все стороны", - предположил архиепископ.

При этом он добавил, что без патриарха Филарета единства церкви достичь не удастся, а призывы к патриарху отстраниться и не иметь в единой Церкви никакой роли могут привести к "разделению".

"Мудрость участников собора должна заключаться в том, чтобы найти способ сохранить единство церкви - и тех, кто соглашается с лидерством Филарета, и тех, кому он по определенным причинам не подходит", - считает архиепископ Евстратий,

Также он выразил надежду,  что на соборе предложат формулу для решения этой проблемы.

Комментируя митрополичий титул предстоятеля новой церкви архиепископ Евстратий указал, что статус патриархата может существовать для "внутреннего использования".

"С точки зрения того, чем мы являемся для Украины, мы должны остаться в статусе патриархата. Но с точки зрения Томоса об автокефалии - там явно не будет статуса патриархата", - пояснил он.

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Объединительный собор должен состояться 15 декабря, ранее фаворитом в выборах нового главы церкви называли патриарха УПЦ КП Филарета, так как иерархи Киевского патриархата будут иметь математическое большинство на соборае. Патриарх Филарет неоднократно говорил, что представители его церкви могут выдвинуть именно на пост предстоятеля.

Однако, кандидатура Филарета вызывает много нареканий у других участников процесса, в том числе в УАПЦ и среди клириков УПЦ МП, которые поддерживают автокефалию.

В Константинополе также намекают, что фигура Филарет не является объединяющей и не будет способствовать признанию Украинской церкви среди других православных церквей мира.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь Патриарх Филарет УПЦ КП

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