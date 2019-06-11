Старые правила. Вакарчук поддержал скорейшее проведение выборов в Раду Сегодня, 22:35 Цей матеріал також доступний українською НВ Вакарчук считает, что состав Рады необходимо менять НВ

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что его политсила выполнит любое решение Конституционного суда Украины относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но придерживается позиции, что парламент должен быть изменен как можно скорее.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«После апрельских выборов (президента — ред) старая Верховная Рада перестала быть местом, которое выражает волю народа Украины. Старая Верховная Рада — это старые правила, это „кнопкодавство“, это прогулы. А главное — это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это нужно изменить», — сказал он.

По словам Вакарчука, еще три месяца деятельности Рады нынешнего созыва — это «еще три месяца по старым правилам».

«Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас. Изменим Верховную Раду — изменим жизнь каждого украинца», — сказал он.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.