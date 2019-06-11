Старые правила. Вакарчук поддержал скорейшее проведение выборов в Раду
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что его политсила выполнит любое решение Конституционного суда Украины относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но придерживается позиции, что парламент должен быть изменен как можно скорее.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«После апрельских выборов (президента — ред) старая Верховная Рада перестала быть местом, которое выражает волю народа Украины. Старая Верховная Рада — это старые правила, это „кнопкодавство“, это прогулы. А главное — это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это нужно изменить», — сказал он.
По словам Вакарчука, еще три месяца деятельности Рады нынешнего созыва — это «еще три месяца по старым правилам».
«Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас. Изменим Верховную Раду — изменим жизнь каждого украинца», — сказал он.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.
24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.