В Офисе президента заявили, что Украина «найдет решение» для дальнейшей работы Starlink 14 октября, 20:11 Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что компания SpaceX планирует отказаться от финансирования работы систем Starlink в Украине.

У себя в Twitter Подоляк написал, что Илон Маск помог Украине пережить самые критические моменты войны.



«Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь», — добавил он.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram, что терминалы Starlink работали и продолжат работать в Украине.



AP со ссылкой на официального представителя США сообщает, что Илон Маск попросил Министерство обороны США взять на себя финансирование спутниковой сети Starlink в Украине. По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, этот вопрос рассматривается, но решение еще не приняли.

Во время брифинга представительница Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США «хотят быть в состоянии обеспечить стабильную связь для украинских сил и Украины».

Накануне появилась информация, что SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

В компании Маска сообщили, что до конца года нужно потратить порядка 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагону взять финансирование на себя.

В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.