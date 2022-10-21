Оплата Starlink. Украина в прямом контакте с Маском и нашла запасные источники финансирования — Резников 21 октября, 16:23 Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина находится в прямом контакте с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском для обсуждения оплаты терминалов Starlink. Об этом сообщает Politico.

По словам Резникова, он уверен, что у Украины «не возникнет проблем» с поддержанием работы Starlink. Министр рассказал, что у главы Минцифры Михаила Федорова есть прямой контакт с Маском, они общаются лично, и Федоров «положительно оценил ситуацию при последнем обсуждении этой темы».



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Два американских чиновника рассказали Politico, что Пентагон рассматривает возможность оплаты Starlink за счет средств из фонда, который использовали для поставок оборудования и оружия в течение длительного времени. Издание также приводит заявление калифорнийской компании спутниковой связи Viasat, которая в пятницу сообщила, что поддерживает Украину, в том числе обеспечивает бесплатный Wi-Fi в Словакии для украинцев, которые были вынуждены выехать за границу.

Резников уточнил, что «если вопрос только в деньгах, то у нас по меньшей мере три источника». По его словам, в случае необходимости связь будет финансировать Пентагон, Евросоюз или частные доноры. Вне зависимости от источника финансирования, Украина «продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска», добавил глава Минобороны.

Ранее Илон Маск заявил, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование терминалов, который компания направляла в Пентагон в сентябре — еще до начала публикации бизнесменом скандальных твитов о «мирном плане» для Украины. В компании Маска сообщали, что до конца года необходимо будет потратить порядка 120 миллионов долларов, а финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов.

После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.

СМИ сообщали, что Маск мог ранее разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Эту информацию отрицают и сам миллиардер, и Кремль.

В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.

17 октября Маск сказал, что в Украину было отправлено более 25 тысяч терминалов Starlink.