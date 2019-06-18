Старая команда и иностранные консультанты: СМИ выяснили, кто работает в предвыборном штабе Порошенко Сегодня, 09:47 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко/Facebook Европейскую солидарность к выборам в Раду готовят иностранные консультанты Петр Порошенко/Facebook

В избирательном штабе партии Европейская солидарность в основном работают представители старой команды Петра Порошенко, а также есть также иностранные политконсультанты, пишет Украинская правда.

По словам источника издания, в штабных совещаниях могут принимать участие около десяти человек, среди которых, в частности, Петр Порошенко, Сергей Березенко, Олег Медведев, Виктория Сюмар, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, Андрей Жигулин, ранее возглавлявший пресс-службу АП, Владимир Горковенко, который руководил отделом главного департамента информационной политики АП.



Также могут присутствовать политолог Сергей Таран, бывший заместитель главы АП Ростислав Павленко, экс-нардеп Виктор Уколов, нардеп Руслан Князевич, который руководит юридическим направлением, и блогер Юрий Бирюков.

«У нас теперь нет такого, как было раньше — что (Игорь) Грынив решил повесить билборд с Путиным и никому об этом не сказал. Все решения обсуждаются и принимаются коллективно. Так, у каждого есть свое направление, но каждый может предлагать свои идеи и делать замечания другому», — говорит еще один собеседник из офиса ЕС.

Кроме штаба над продвижением партии Порошенко отдельно работают еще внештатные иностранные консультанты.

Сразу несколько источников рассказали, что к кампании Европейской солидарности привлечены израильские политтехнологи, которые работают с Порошенко еще с конца осени прошлого года и даже готовили его к дебатам с Владимиром Зеленским.

Как заявили в офисе партии, роль иностранных консультантов на этих выборах незначительна и не касается черного пиара.

«Их главная функция — аудит идей. Их брали, чтобы они незамыленным глазом со стороны смотрели, что мы делаем, и озвучивали свои мысли. И им надо отдать должное — они рекомендовали на бордах писать НАТО, давали предложения, чтобы съезд партии провести в формате TEDx», — рассказал источник в офисе ЕС.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, Европейская солидарность преодолевает проходной барьер с показателем 7,9%.

